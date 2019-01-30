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Türkiye'ninen köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti, Genel Başkanı Yusuf Tülün'ün katılımıyla Adana Şubesi'nin 7. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İl Müftüsü Hasan Çınar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İYC Üyeleri ve STK'ların katıldığı genel kurulda, Adana Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu güven tazeledi. Genel Kurul konuşmasında İYC Genel Başkanı Yusuf Tülün, "İlim Yayma Cemiyeti, 68 fedakâr insanın, benim tabirim ile Sirkeci ve Beyazıt'ta bulunan bir avuç esnafın gayretleri ile kuruldu. 2019 yılı itibariyle 175 şube, 179 öğrenci yurdu ve 68 eğitim merkezine sahip Cemiyetimizin ana gayesi; dini yönü güçlü, vatan ve bayrak sevdalısı nesil yetiştirme çabasıdır" dedi. Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu; "Cemiyetimiz, bugün ürettiği hizmet ile tüm Türkiye'de binlerce insana hitap ediyor. İlmî, Fikrî, Edebî, Siyasi ve Akademik alanda kendini yetiştirebilen bir kişiye dahi kol kanat germek, ortaya çok büyük bir değer koymayı sağlayabilir. Sivil Toplum Kuruluşlarının en önemli işlevi bence budur" diye konuştu.