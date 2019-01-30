Cumhur İttifakı tarafları bir arada

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Cumhur İttifakı'nın mahşeri kalabalıkla miting havasında geçen Adana Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından AK Parti ve MHP heyetleri ilk kez buluştu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'nün MHP Adana heyetiyle birlikte AK Parti Adana İl Başkanlığı ziyaretinde birlik beraberlik mesajı verdi. Başkan Hüseyin Sözlü, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Sarıçam ilçe Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ve yönetimini ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın Adana Aday tanıtım toplantısının miting havasında geçmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve MHP Adana heyeti, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler ve beraberindeki heyete aday tanıtım toplantısında göstermiş oldukları çaba için teşekkür ettiler. AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Cumhur İttifakı'nın Adana'da büyük bir sınavı başarıyla atlattığını ifade ederek bu süreçte fitneye fırsat vermeyeceklerini belirtti. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise bu birlikteliğin 31 Mart gecesi zaferle taçlanacağını söyledi. Hüseyin Sözlü ise istasyon meydanına akın eden vatandaşların Cumhur İttifakı'nın anlamının Adana'da idrak edildiğinin ispatı niteliği taşıdığını belirtti.