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Demirbakan: Kaybı telafi edeceğiz!

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Demirbakan: Kaybı telafi edeceğiz!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, 2-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bize inananları sevindiremediğimiz için üzgünüm. Telafi edeceğiz inşallah" dedi. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar ise oynanan futboldan memnun kalmadı. "Acelecilik, telaş bizi bitirdi" diyen Demirbakan, maçtaki tartışmalı kararlara da değinerek pozisyonlara hakemin kendisinden daha yakın olduğunu söyledi. Demirbakan, "Hakem de insan, hata yapabilir. Biz kendi oyunumuza bakalım. Ben hakem için bir şey söylemem. Herkes iyi niyetlidir. Biz öz eleştiri yapıp hatayı kendimizde arayacağız" diye konuştu.
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Demirbakan: Kaybı telafi edeceğiz!
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