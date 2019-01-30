Demirbakan: Kaybı telafi edeceğiz!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, 2-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek,dedi. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar ise oynanan futboldan memnun kalmadı. "Acelecilik, telaş bizi bitirdi" diyen Demirbakan, maçtaki tartışmalı kararlara da değinerek pozisyonlara hakemin kendisinden daha yakın olduğunu söyledi. Demirbakan,diye konuştu.