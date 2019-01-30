Dulkadiroğlu turizmin kalbi olur

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KahramanmaraşMilletvekili Mehmet Cihat Sezal ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Özellikle turizm çalışmalarına değinen Sezal ve Güngör, ilçenin turizmin kalbi olacağını söyledi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 5 yılda ortaya koyduğu hizmetleri bir sunum eşliğinde anlattı. Sunumun ardından hizmetleri yerinde inceleyen Sezal ve Güngör, özellikle turizm noktasında yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. Bu çalışmaların yeni süreçte de devam edeceğini dile getiren Başkan Okay, "Bahtiyar Yokuşu ve restore edilen konakları inceledik. Araştırmaları Konağı'nı, Mutfak Müzesi, Üdürgücü Konağı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ni inceledik" dedi. Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan projelere imza attığını hatırlattı. Sezal, "Kahramanmaraş'ımızın tarihini yansıtan konaklarımız özenle yapılmıştır. Dulkadiroğlu Belediyemiz bu konakların restorasyonu için özel bir ekip kurmuştur. Restorasyon işlerinin tamamını kendileri yapıyorlar" dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör de, "Dulkadiroğlu Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili güzel bir sunum aldık. Akabinde de sahada bu faaliyetleri yerinde gördük. Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması adına hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Dulkadiroğlu Belediyemizin çok güzel işler yaptığını gördük. Bunları bizim korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor" dedi.