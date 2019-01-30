Hatay’ın bileği bükülmüyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup eden Hatayspor yenilmezlik serisini 8 maça çıkartarak zirve yarışını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut, oyuncularında gördüğü fiziksel ve mental yorgunluğun kendisini korkuttuğunu, maçta da bunun dönem dönem hissedildiğini ifade etti. Oyunun istedikleri düzeyde olmadığını dile getiren Palut,ifadelerini kullandı."Daha iyi oynamamız gerekirdi" diye konuşan teknik adam Palut, "Bunu da yoğun maç trafiğinin fizik ve mental yorgunluğuna bağlıyorum. Denizlispor maçına hazırlanacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı burada unutacağız. Çünkü lig gerçekten her geçen hafta zorlaşıyor. Takımlar tüm güçlerini ortaya koyuyor" dedi.