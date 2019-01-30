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Kapkaç anı güvenlik kamerasında

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019
Kapkaç anı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te 6 kapkaç suçu işlediği iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde evinin önünde bekleyen bir kadının çantasını kapkaç yoluyla çalan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin U.C ve A.L olduğunu tespit etti. Adresine yapılan operasyonla gözaltına alınan ve emniyette götürülen U.C'nin daha önce de 6 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Kapkaç anı güvenlik kamerasında
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