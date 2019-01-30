Nadir görülen hastalık Metehan’ı eritiyor

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ınGöksun ilçesinde yaşayan Hacer ve Ümmet Özaktürk ailesinin tek isteği, 1 buçuk yıl önce rahatsızlanarak yatağa mahkum olan ve nadir görülen NCL2 hastası 5 buçuk yaşındaki çocukları Metehan Özaktürk'ün yeniden yürüyebilmesi. Hacer ve Ümmet Özaktürk ailesinin hayatı, tek çocukları Metehan'ın 1 buçuk yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası çileye döndü. Geçici işlerde çalışarak geçimini sağlayan Ümmet Özaktürk, kendi ihtiyaçlarını sağlayamayan ve yatağa mahkum olan 5 buçuk yaşındaki çocuğu Metehan'ın yaşıtları gibi koşup oynamasını, okula gitmesini istiyor. Çocuklarının sağlığına kavuşmasını isteyen aile yetkililerden yardım bekliyor.