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Nadir görülen hastalık Metehan’ı eritiyor

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Nadir görülen hastalık Metehan’ı eritiyor
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Hacer ve Ümmet Özaktürk ailesinin tek isteği, 1 buçuk yıl önce rahatsızlanarak yatağa mahkum olan ve nadir görülen NCL2 hastası 5 buçuk yaşındaki çocukları Metehan Özaktürk'ün yeniden yürüyebilmesi. Hacer ve Ümmet Özaktürk ailesinin hayatı, tek çocukları Metehan'ın 1 buçuk yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası çileye döndü. Geçici işlerde çalışarak geçimini sağlayan Ümmet Özaktürk, kendi ihtiyaçlarını sağlayamayan ve yatağa mahkum olan 5 buçuk yaşındaki çocuğu Metehan'ın yaşıtları gibi koşup oynamasını, okula gitmesini istiyor. Çocuklarının sağlığına kavuşmasını isteyen aile yetkililerden yardım bekliyor.
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Nadir görülen hastalık Metehan’ı eritiyor
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