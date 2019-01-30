Parayı çaldırdı gözyaşına boğuldu

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Adana'da kimliği belirlenemeyen hırsızlar bir otomobilin camını kırıp torpido gözünde bulunan 48 bin 500 lirayı çalıp kayıplara karıştı. Ağabeyine yardım için sattıkları otomobilin parasını hırsızlara kaptıran Erhan Çetiner, gözyaşlarına boğulurken, baba Ayhan Çetiner ise, "Arkadaş-larımızı bu konuda uyarıyorduk, ama biz tuzağa düştük" dedi.Olay Merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi içinde meydana geldi. Oto yıkama ve yağlama işletmecisi Ayhan Çetiner, geçtiğimiz hafta cuma günü 48 bin 500 liraya otomobilini sattı ve bankaya koydu. Dün öğleden sonra diğer oğlu Erhan Çetiner'i parayı çekmesi için bankaya gönderdi. Sanayinin içindeki bankadan parayı çeken genç, işyerlerine geldi.Bir süre sonra Erhan Çetiner aldığı parayı torpido gözüne bırakıp babasıyla birlikte işyerine gelen misafirleriyle ilgilendi. Bu sırada harekete geçen hırsızlar 01 ABZ 417 plakalı otomobilin camını buji ile kırıp parayı alıp kaçtı. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler hırsızların kaçağı tüm bölgede arama yaptı ancak bulamadı.Olayın şokunu yaşayan Erhan Çetiner gözyaşlarına hakim olamazken baba Ayhan Çetiner, "Büyük oğlumun ihtiyacı vardı. Oğlum bankadan parayı çekti ve işyerine geldi. O an misafirlerimiz vardı. Oğluma parayı arabaya koymasını misafirler gittikten sonra ağabeyinin yanına gideceğimizi söyledim. Her şey 5 dakika içinde oldu. Bu konuda arkadaşlarımızı uyarıyorduk ama biz tuzağa düştük. Yılların birikimini çaldılar" diye konuştu.