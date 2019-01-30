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tamamlandı

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Türk Dünyası Sanat Çalıştayı tamamlandı
Adana Büyükşehir Belediyesince 21 ülkeden 70 sanatçının katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, kapanış sergisinin izlenime sunulmasıyla sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki törende, Adana'yı sanat konusunda daha ileriye taşımak için bu tarz iş birliklerinin ortaya konulması gerektiğini dile getirerek, "'Adana, kültür ve sanatın başkenti olmalıdır" dedi. Adana'nın bereketli topraklarında birçok sanatçının yetiştiğini ve sayısız eserin ortaya çıktığını dile getiren Sözlü, çalıştaya katılan sanatçılara teşekkür etti. Sanatçılar adına konuşma yapan Efgan Beyaz da sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Sözlü'ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından küratörlüğünü Prof. Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. Gültekin Akengin'in yürüttüğü çalıştaya katılan 21 ülkeden 70 ressam tarafından yapılan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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Türk Dünyası Sanat Çalıştayı tamamlandı
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