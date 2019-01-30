Vural: Ben bile eşimi bazen tanıyamıyorum

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 5-1 kaybettikleri Denizlispor maçını unuttuklarını belirterek önlerindeki Gazişehir Gaziantep maçına odaklandıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, ligde 27 puanla 9. sırada bulunduklarını ifade ederek, "Oynanmamış 15 maçımız var bu da 45 puan eder. Matematiksel olarak Spor Toto Süper Lig'e ilk ikiden çıkma şansımız sürüyor"
dedi. Sergiledikleri kötü futbolun düzeleceğini ifade eden Vural, "Sahaya çıkan 11 kişilik kadroda yer alan 7 oyuncumuz yeni transfer. Performansları henüz istenilen düzeyde değil. Birbirlerini tanımaları, alışmaları, uyum sağlamaları için zaman gerekiyor. Ben bile yıllardır evli olduğum eşimi bazen tanımıyorum. Bu yüzden zaman en büyük ilaçtır. Taraftarlarımız tepkisinde haklı.
Gazişehir Gaziantep karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyordum"
şeklinde konuştu. VOLKAN ŞEN İÇİN F.BAHÇE BAŞKANI'YLA GÖRÜŞÜYORUZ
Transfer konusuna da değinen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Yılmaz, "Volkan Şen, şu anda bizimle. Transferi konusunda Fenerbahçe kulübü ile bazı pürüzler var. Bu problemle ilgili Ali Koç ile de görüştük. Birkaç güne kadar çözülecektir. Uzun bir süre oynamadı. Ama fit durumda. Elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Kendisi de kulübe katkı vermek için gayet istekli"
diye konuştu. Kadro takviyesiyle ilgili çabalarının sürdüğünü de dile getiren tecrübeli teknik adam, iki forvet oyuncusu daha transfer edeceklerini söyledi. SANCAK: İNANDIĞIM İNSANA BIRAKIRIM
Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Vural, "Murat Sancak, 100 milyon TL harcadı. Haliyle takımdan beklentileri çok yüksek. Biz de yönetim kurulumuzun ve taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Sıfırdan kurulmuş bir takımın ilk senesinde ligden çıkması zor" şeklindeki açıklama yapmıştı. Bu haberin yanlış olduğunu belirten Sancak, "Kulübü teslim aldığımızda 49.5 milyon borcu vardı. İki futbolcumuz kalmıştı. Kulübü şampiyon yaptıktan sonra doğru yönetime daha az borçla devredeceğim. Ama bırakıp gitmemi bekleyen Adana Demirspor düşmanları şunu bilsinler ki üst lige çıktıktan sonra yine en iyisi olmaya uğraşacağız. Bir gün bu kulübe sahip çıkacağına inandığım, güvendiğim insanlara teslim ederek bırakırım. Sakın akbabalar gibi beklemesinler avuçlarını yalarlar" ifadelerini kullandı.