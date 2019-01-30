Vural: Ben bile eşimi bazen tanıyamıyorum

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 5-1 kaybettikleri Denizlispor maçını unuttuklarını belirterek önlerindeki Gazişehir Gaziantep maçına odaklandıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, ligde 27 puanla 9. sırada bulunduklarını ifade ederek,dedi. Sergiledikleri kötü futbolun düzeleceğini ifade eden Vural,şeklinde konuştu.Transfer konusuna da değinen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Yılmaz,diye konuştu. Kadro takviyesiyle ilgili çabalarının sürdüğünü de dile getiren tecrübeli teknik adam, iki forvet oyuncusu daha transfer edeceklerini söyledi.Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Vural, "Murat Sancak, 100 milyon TL harcadı. Haliyle takımdan beklentileri çok yüksek. Biz de yönetim kurulumuzun ve taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Sıfırdan kurulmuş bir takımın ilk senesinde ligden çıkması zor" şeklindeki açıklama yapmıştı. Bu haberin yanlış olduğunu belirten Sancak, "Kulübü teslim aldığımızda 49.5 milyon borcu vardı. İki futbolcumuz kalmıştı. Kulübü şampiyon yaptıktan sonra doğru yönetime daha az borçla devredeceğim. Ama bırakıp gitmemi bekleyen Adana Demirspor düşmanları şunu bilsinler ki üst lige çıktıktan sonra yine en iyisi olmaya uğraşacağız. Bir gün bu kulübe sahip çıkacağına inandığım, güvendiğim insanlara teslim ederek bırakırım. Sakın akbabalar gibi beklemesinler avuçlarını yalarlar" ifadelerini kullandı.