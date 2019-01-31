Adana yapılan bu ihaneti unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ismi hala başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyenin araçlarını terör örgütü PKK/ YPG'li teröristin cenazesine tahsis etmesiyle anılıyor. Halen Zeydan Karalar'ın terör örgütüne destek vermesi hafızalardan kazınmıyor.Zeydan Karalar'ın terör örgütü HDP'ye destek verdiği ilk olay 10 Ekim 2015 Ankara'da yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden, 102 kişiden Dilan Sarıkaya ile Erhan Avcı'nın cenazelerinde yaşanmıştı. Sarıkaya ve Avcı için İstasyon Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreni adeta PKK'nın propagandasına dönüşmüştü. "Biz sırtımızı HDP'ye YPG'ye, PKK'ya dayadık" diyen HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Tunus Halk Cephesi sözcüsü Hama Hammami'nin de katıldığı törende, CHP'li Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği, üzerinde PKK'nın paçavralarının bulunduğu araç Avcı ve Sarıkaya'nın cenazelerini tören alanına getirmişti. PKK, paçavralarının asıldığı araçlar, konvoy halinde saatlerce şehirde tur atıp, şov yapmıştı.Bununla sınırlı kalmayan Zeydan Karalar, 2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için yine belediyenin cenaze aracını tahsis etmişti. Geçtiğimiz yıl terörist Ataş'ı anma etkinliğin de Karalar yine sahneye çıkmıştı. Karalar anma etkinliği için belediyenin araçlarını tahsis etmişti. Adana polisi Küçükoba Mezarlığındaki anma etkinlikte araçların üzerlerine asılmış paçavralar ve ile diğer malzemelere el koymuştu.