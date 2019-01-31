Adana’da potanın tek kadın hakemi

Adı Yeter Doğan… O, Adana'nın basketbolda klasmanda yer alan tek kadın hakemi… Çocuk yaşlarda basketbola olan tutkusu nedeniyle hakemliği seçtiğini belirten 23 yaşındaki Doğan, "Hakem olmak gerçekten zor bir meslek"
dedi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Spor ve Yüksekokulu mezunu Yeter Doğan iki yıl önce sahalara çıktığını söyledi. Adana'nın C Klasmandaki tek kadın hakemi olduğuna dikkat çeken Doğan, "Yaptığım işi çok seviyorum. Adana'nın tek kadın hakemi olmam bana büyük bir gurur veriyor ama hemcinslerimi parkelerde daha çok görmek istiyorum. Çukurova'da bunun altyapısı var. Zor olduğu kadar heyecanlı bir meslek"
şeklinde konuştu. HEDEFİM FIBA HAKEMİ OLMAK
Bugüne kadar birçok karşılaşmada görev aldığını ifade eden başarılı hakem, "Hakemlik mesleği gerçekten zor. Hele de bunu yapan bir kadın ise. Ama mesleğimi seviyorum. Hedefim önce B ardından A klasmana yükselip sonunda FİBA hakemi olmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Adana'nın adını başarı grafiğimle duyurmak istiyorum" dedi. ARTIK ÇOK MUTLUYUM
Basketbol ile iç içe olduğunu ifade eden Doğan, "Osmaniye'de ve üniversitede olduğum dönemde amatör ligde oyun kurucu pozisyonunda forma giydim. Profesyonel anlamda basketbolcu olamadım ancak basketbol ile bağlarımı koparmamak için hakemliği seçtim. Şimdi çok mutluyum. Sahaya çıkmak, karşılaşma yönetmek gerçekten anlatması zor bir duygu"
dedi.