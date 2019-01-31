Adana’da potanın tek kadın hakemi

BUGÜN NELER OLDU

Adı Yeter Doğan… O, Adana'nın basketbolda klasmanda yer alan tek kadın hakemi… Çocuk yaşlarda basketbola olan tutkusu nedeniyle hakemliği seçtiğini belirten 23 yaşındaki Doğan,dedi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Spor ve Yüksekokulu mezunu Yeter Doğan iki yıl önce sahalara çıktığını söyledi. Adana'nın C Klasmandaki tek kadın hakemi olduğuna dikkat çeken Doğan,şeklinde konuştu.Bugüne kadar birçok karşılaşmada görev aldığını ifade eden başarılı hakem, "Hakemlik mesleği gerçekten zor. Hele de bunu yapan bir kadın ise. Ama mesleğimi seviyorum. Hedefim önce B ardından A klasmana yükselip sonunda FİBA hakemi olmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Adana'nın adını başarı grafiğimle duyurmak istiyorum" dedi.Basketbol ile iç içe olduğunu ifade eden Doğan,dedi.