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Alacağı için karı kocayı kaçırdı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019
Alacağı için karı kocayı kaçırdı
Adana'da kendisini 3 milyon lira dolandırdığını ileri sürdüğü eski çalışanını eşliyle birlikte kaçırdığı iddia edilen iş adamı M.Ç. ve 8 arkadaşı polis tarafından kısa süre yakalandı. Adam kaçırma iddialarını yalanlayan M.Ç., "Biz aylardır aradık ve izine Adana'da rastladık. Paramı almak için yanımıza aldık" dedi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'da müteahhitlik ve tekstil işiyle uğraşan M.Ç. yanında çalışan Çetin K. tarafından 3 milyon lira dolandırıldı. Çetin K.'nın izine Adana'da ulaşan M.Ç., arkadaşlarıyla birlikte Adana'ya geldi. Çetin K. ve eşi Serap K.'yı İbo Osman Caddesi'nde bulan M.Ç. ve arkadaşları, çifti 2 ayrı araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Bu durumu gören vatandaşlar, polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve polis merkezi ekipleri Çetin K.'nın bulunduğu minibüsü Mithat Özsan Bulvarı'nda yakaladı.
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Alacağı için karı kocayı kaçırdı
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