Atıcıların hedefi bu kez Tokyo idi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.Toprak, Türkiye Kupası ile 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gidecek olan sporcuların belirleneceğini dile getirdi. Büyük kadınlar tabanca branşında yarışan Türkiye rekortmeni, milli sporcu Canan Türkoğlu ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek,dedi. Müsabakalar 2 Ocak'a kadar sürecek.