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Atıcıların hedefi bu kez Tokyo idi

Havalı Silahlar ’nda kıyasıya mücadele verilirken, milli sporcu , “Hedefim Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda kota almak” dedi

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Atıcıların hedefi bu kez Tokyo idi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Havalı ve Ateşli Silahlar Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ertuğrul Toprak; şampiyonaya büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde 30 ilden 459 sporcunun katıldığını söyledi. Toprak, Türkiye Kupası ile 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gidecek olan sporcuların belirleneceğini dile getirdi. Büyük kadınlar tabanca branşında yarışan Türkiye rekortmeni, milli sporcu Canan Türkoğlu ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hedefim Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yurt dışına kota almak" dedi. Müsabakalar 2 Ocak'a kadar sürecek.
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Atıcıların hedefi bu kez Tokyo idi
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