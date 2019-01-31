ATM’deki düzenek, vatandaşın dikkati sayesinde bulundu

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Adana'dabir kamu bankasına ait ATM'deki kart kopyalama düzeneği, para çekmeye gelen bir kişinin dikkati sayesinde bulundu. Olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Bir kamu bankasına ait ATM'den para çekmeye gelen kişi, makineden şüpheli bir biçimde ayrılan biri kadın, iki kişiyi gördü. ATM'nin kart yuvasında oynama olduğunu fark eden vatandaş, kart kopyalama düzeneğine rastladı. Düzeneği çıkaran bu kişi, yakındaki DSİ Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik görevlilerine teslim etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ATM'nin kart yuvasının tahrip edildiğini tespit etti.