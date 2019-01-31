Cinayetin nedeni birbirlerine yan bakma

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Adana'daCemil İnan'ı göğsünden vurarak öldüren Ali Alhas ve kavgaya karışan 10 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin restoranda alkol alan iki grup arasında birbirlerine yan bakma meselesi yüzünden işlendiği öğrenilirken katil zanlısı Ali Alhas tutuklandı. Diğer 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cinayet Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Beyazevler Caddesi'nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre; Cemil İnan (50) arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Restorana gelen Ali Alhas (48) ve Nezir Ekinci'de (47) başka bir masada içki içerek sohbet etti. İki grup arasında bir süre sonra yan bakma meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Ali Alhas, arkadaşını korurken karşı grup tarafından darp edilince sinirlenerek yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş etti Yaralanan Cemil İnan, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.