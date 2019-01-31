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Demirkazık’ta kayıp dağcı için çığ risk analizi yapıldı

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Demirkazık’ta kayıp dağcı için çığ risk analizi yapıldı
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ı (27) arama çalışmaları, çığ riskinin yüksek olması nedeniyle yapılamıyor. Niğde AFAD, Türkiye Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilciliği ve Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü'nden (TİFAKE) oluşan ekip, bölgede çığ risk analizi yaptı. 2 Aralık 2018 günü Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşçen çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve tekrar çığ riski nedeniyle 2 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.
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Demirkazık’ta kayıp dağcı için çığ risk analizi yapıldı
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