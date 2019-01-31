Dünya standartlarında el sanatları eğitimi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde kurulan ve Uluslararası nitelik kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları (İSMEK) hocaları Zeynep Temizel ile Hafize Çakıroğlu Mersin'in Erdemli ilçesinde HEM hocalarına engin tecrübelerini aktardı.Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü usta öğreticilerinden Fikriye Kılıç ile arkadaşlarının birlikte organize ettiği seminer sonrası eğitime katılanlara katılım belgeleri ilçe Milli Eğitim Müdürü Behzat Egilmez, Şube Müdürü Niyazi Gürgan ve HEM Müdürü Ahmet Ateş ile Okul Aile Birliği Başkanı Eray Aldemir tarafından verildi.İnsanların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mesleki becerilerini geliştirecek, onları sadece pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılacak ve iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünü karşılayacak şekilde milli ve yerli üretime katkı sağlanması amacıyla kurulan İSMEK'in bir sosyal doku projesi olduğu belirtildi.Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Ahmet Ateş´e ve semineri tamamen gönüllü olarak gerçekleştiren İSMEK eğitmenlerinden Temizel ve Çakıroğlu'na teşekkür ettiğini belirtti. Ateş, "Bilgi ve görgü insanlık için en önemli ögelerin başında gelmektedir. Halk eğitim olarak bizler yeniliklere her zaman açık olacağız. Bunun en güzel örneğini de İSMEK ile ortaya koyduk" dedi