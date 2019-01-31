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’da ev vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Elbistan’da ev vaadiyle dolandırıcılık iddiası
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir grup, ev aldıkları müteahhit D.K.'nin daireleri birden fazla kişiye sattığını, tapuları da tefecilere vererek yaklaşık 60 milyon lirayla kaçtığını iddia etti. Tefecilerin de müteahhitten aldıkları tapularla elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini iptal ettirdiğini belirten grup, yetkililerden yardım istedi. Elbistan'da müteahhit D.K.'den satın aldıkları dairelerin bulunduğu apartmanın önünde toplanan grup, ellerindeki sözleşmeleri ve ödeme yaptıklarını gösteren dekontlarla yardım istedi. Mağdur olduklarını belirten gruptakilerden Tuncay Çiçekli, D.K.'nin yıllarca emek verdikleri birikimlerini alıp kaçtığını belirterek, "Müteahhit yaklaşık 60 milyon para ile kayıplarda. Bir daireyi birden çok kişiye satmıştır. Yani burada dolandırıcılık ve sahtekârlık vardır. Benim de aldığım daireyi 3-4 kişiye satmış" diye konuştu.
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Elbistan’da ev vaadiyle dolandırıcılık iddiası
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