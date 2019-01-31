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G.Saray’ı da elemek istiyoruz

Giriş Tarihi: 31.1.2019
G.Saray’ı da elemek istiyoruz
Türkiye Kupası'nda G.Saray ile eşleşen Hatayspor'un TFF temsilcisi Hasan Bozkurter, "Ligimizin lideri G.Birliği ve 'ni, sonra da Süper Lig'in lideri Başakşehir'i eledik. İnşallah bu kez Galatasaray'ı eleriz" dedi. Hatayspor'un başarısının bölge halkını mutlu ettiğini söyleyen Bozkurter, "Bundan önce nasıl herkesi misafir ettiysek G.Saray'ımızı da misafir etmekten onur ve gurur duyacağız. Başkanları Mustafa Cengiz de bizim değerli bir büyüğümüz. Kendisi Gaziantepli. Sonunda o da bölgesine gelecek. Galatasaray'a ve diğer takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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G.Saray’ı da elemek istiyoruz
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