Hatay Belediye Yunanistan’dan galibiyetle döndü

BUGÜN NELER OLDU

Hatay Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-76 yenerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmadan mutlu dönen Hataylı basketbolcular 11 maçta 5. galibiyeti aldı. Başantrenör Aikaterini Chatzidaki, güçlü bir rakip ile mücadele ettiklerini belirterek,şeklinde konuştu.