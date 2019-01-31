Hatay Belediye Yunanistan’dan galibiyetle döndü

Hatay Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında konuk olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-76 yenerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmadan mutlu dönen Hataylı basketbolcular 11 maçta 5. galibiyeti aldı. Başantrenör Aikaterini Chatzidaki, güçlü bir rakip ile mücadele ettiklerini belirterek, "Zor bir karşılaşma oldu. Oyunun kontrolünü elimize almak için çok mücadele ettik ve kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Ligde ve Avrupa'da iddialıyız. Aldığımız bu galibiyeti Hataylılara armağan etmek istiyoruz"
şeklinde konuştu.