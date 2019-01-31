Hataylı yaşlı kadın yardım eli bekliyor

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Hatay'ınİskenderun ilçesinde tek odalı harabe evde yaşayan 77 yaşındaki Münevver Apık, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Yaklaşık 10 yıl önce eşini, çeşitli hastalıklardan ise 5 çocuğunu kaybeden Apık, tek odalı harabe evde yaşam mücadelesi veriyor. İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesi'nde yaşayan kimsesiz kadın, uzun yıllardır yoksullukla mücadele ettiğini söyledi. Şu ana kadar kimseden bir şey istemediğini belirten Apık, şöyle konuştu: "İki evladım engelli doğdu. Onları bir süre sonra kaybettim. Diğer 3 evladım ise çeşitli rahatsızlıklardan dolayı öldü. Zor bir hayat içerisinde yaşıyorum, gidecek yerim de yok. Akrabalarımdan hiçbir şey görmedim. Gider, odun toplar getirir, yakarım. Komşularım bana arada yemek getirirler. Yetkililerden bana yardımcı olmasını istiyorum."