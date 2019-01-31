Mavi Şimşek’e moral yemeği

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi. Divan Otel'de gerçekleşen buluşmaya yöneticiler Şentürk Çalık ve Savaş Çokduygulu, teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular katıldı. Teknik adam Vural,dedi. Kaptan Kurtuluş Yurt ise "Yeniden çıkışa geçeceğimize takım adına söz veriyorum" diye konuştu.