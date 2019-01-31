Mavi Şimşek’e moral yemeği

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi. Divan Otel'de gerçekleşen buluşmaya yöneticiler Şentürk Çalık ve Savaş Çokduygulu, teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular katıldı. Teknik adam Vural, "Başkanımız Murat Sancak'ı ve camiamızı üzdüğümüzü biliyoruz. Büyük fedakarlık yaparak bizlerin yanında oldular. Bu durumu telafi etmek için var gücümüzle çalışacağız"
dedi. Kaptan Kurtuluş Yurt ise "Yeniden çıkışa geçeceğimize takım adına söz veriyorum" diye konuştu.