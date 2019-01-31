Mersin’de genç antrenörler yetişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) işbirliğinde düzenlenen TFF Grassroots C Antrenör Kursu Mersin'de bugün sona erecek. 30 kursiyer, teknik direktörlüğe ilk adımı atmak için eğitim aldı. TFF Eğitim Dairesi personeli Atilla Yüce ve Osman Öngel'in verdiği kurslar büyük ilgi gördü.
TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, kursa ilginin fazla olduğunu ifade ederek, "Bu sene düzenlenen ve C diploması için başvuranların sayısı çok yoğundu. Genel merkezimizin belirlediği 30 kişi 10 günlük kursa tabi tutuldu.
Kursumuzun adını bu yıl Tarsus sporunun mihenk taşlarından olan Niyazi Oksal olarak koyduk" dedi.