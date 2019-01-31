Mersin’de genç antrenörler yetişiyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) işbirliğinde düzenlenen TFF Grassroots C Antrenör Kursu Mersin'de bugün sona erecek.TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, kursa ilginin fazla olduğunu ifade ederek, "Bu sene düzenlenen ve C diploması için başvuranların sayısı çok yoğundu.Kursumuzun adını bu yıl Tarsus sporunun mihenk taşlarından olan Niyazi Oksal olarak koyduk" dedi.