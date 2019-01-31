Öğrencilerden Sanat Müzesi’ne yoğun ilgi

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Leventİlkokulu Sanat Kulübü öğrencileri sorumlu öğretmenleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesi Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Rehberlerinden Şerife Arkan tarafından karşılanan Levent İlkokulu Sanat Kulübü öğrencilerine, müze ile müzede sergilenen eserler hakkında bilgiler aktarıldı. Gezide öğrencilere eşlik eden resim öğretmeni ve grafiker Özkan Darbaz, Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunu olduğunu ve Levent İlkokulu'nda resim öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, Levent İlkokulu çatısı altında faaliyet gösteren sanat kulübünde meraklı öğrenciler ile birlikte etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Özkan Darbaz, bu bağlamda sanat kulübü adı altında bu mesleğe ve sanat dalına meraklı 4. ve 5. sınıf öğrencilerle birlikte bunun gibi sergi salonlarını gezip onlara daha farklı sanat dallarını göstererek tekniklerini öğretmek istediklerini belirtti Darbaz, "Bu çocukların sanata daha fazla merakı olduğu için onları eğitmek ve bu sanat yönünde geleceğe dair bir atılım yapmalarını istiyoruz" dedi.