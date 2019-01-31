Melih ABİ: Okullarda bit ve pire kontrolüne önem verilsin

BUGÜN NELER OLDU

Tarsuslu okurum Semih Mat diyor ki; "Tarsus'taki okullarda bit ve pire denetimi yapılmalı. Benim öğrencim Tarsus'ta bir ortaokulda okuyor. Okulun adını vermeyeyim. Bu konuda aile olarak sıkıntı yaşadığımızı söylemek istiyorum. Çocuklara kimden bulaştıysa bit gelmiş. Görünce çok üzüldüm. İlk ve orta okullarda zaman zaman bit ve pire gibi küçük haşerelere karşı denetleme ve kontrol yapılmalı." Sıkıntı büyümeden 2. dönem başlar başlamaz bunun önü alınmalı. Semih Mat'ın sözü dikkate alınmalı…Kornaterörü ile ilgili yazı büyük ilgi gördü. Bu konuda yeni şikayetler geldi. İnsanlar neden gereksiz yere kornaya basar? Sürücülerin ruh halleri iyi değil demek. Funda Özarıkan Kurnaz, "İnsanımız kornayı gereksiz yere o kadar sık kullanıyor ki gerçek ihtiyaçta örneğin ambulans acı bir şekilde siren veya korna çaldığında duyulmuyor. İnandırıcılığı da olmuyor. Korna çok gerekli hallerde çalınmalı. Ama bütün uyarılara rağmen bazı sürücüler her yerde her zaman korna çalmakta ısrarcı. Buna çözüm bulmak lazım" diyor. Trafik ekiplerine daha çok iş düşüyor. Gereksiz yere çalınan kornaya mutlaka önlem alınmalı.