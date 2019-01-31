Operasyon yapan polislere çiçek

BUGÜN NELER OLDU

Adana polisi, terör örgütlerinin baş finansman kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Binlerce kişiyi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik belirlenen adreslere şok baskın düzenleyen polisi, mahallede bulunan çocuklar çiçekle karşıladı. Havadan dronela takip edilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, tüfek, tabanca, döner bıçağı ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde olduğu bilgisine ulaştı. Narkotik polisi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte söz konusu mahalleye şok bir baskın düzenledi. Mahallede Narkotim ve Yunus ekipleri, evleri didik didik aradı. Aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi. Polisleri şaşkın bakışlarla izleyen çocuklar bir süre sonra evlerinden getirdikleri çiçekleri özel harekat polislerine verdi. Ev aramasını bitiren ekipler daha sonra yol uygulamasına başladı. Bazı araçların içinden döner bıçağı, şiş ve beysbol sopası çıktı. Bir otomobilin yedek lastiğinin bulunduğu bölmede poşet içerisine gizlenmiş 11 bin lira nakit para bulundu.