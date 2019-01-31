Uludağ’dan, AK Parti ilçeye ziyaret

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SarıçamBelediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adayı olan Bilal Uludağ, Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Uludağ, yapılan ittifakın önemli olduğunu vurgulayarak, "Liderimiz Türkmen beyimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin milletimizin Bekası için göstermiş olduğu duruşa uygun olarak hareket edeceğiz. Hep birlikte daha çok çalışarak Cumhur İttifakı'nın gücünü Sarıçam'da birlikte ortaya çıkaracağız" dedi. Ak Parti Sarıçam ilçe ziyaretine Başkan Uludağ'ın yanı sıra MHP sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, yönetimi ve partililer katıldı.