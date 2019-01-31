Üroloji kliniğine Türkyılmaz’ın adı verildi

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ÇukurovaÜniversitesi Tıp Fakültesi kurucu üyelerinden biri olan ve Türkiye'de üroloji alanında en değerli isimler arasında sayılan Prof. Dr. Ruhi Türkyılmaz'ın ismi Tıp Fakültesi'ne bağlı Balcalı Hastanesi, Üroloji Kliniğine verilerek ölümsüzleştirildi. Klinik önünde bir tören düzenlendi. Törene Çukurova Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tunay Sarpel ve akademisyenler katıldı Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Arıdoğan, Ruhi Türkyılmaz'ın duayen olarak kabul edilebilen en önemli isimlerden biri olduğunun altını çizdi. Arıdoğan, Ürolojik Cerrahi Derneği'nin bu yılki ilk Şube Toplantısını da yine Prof. Dr. Ruhi Türkyılmaz anısına yaptıklarını dile getirdi. Üroloji Kliniği'ne Ruhi Türkyılmaz'ın isminin verilmesinin kendileri açısından büyük onur olduğunu ifade eden Arıdoğan Türkyılmaz Hoca'nın bilgi ve birikimlerinden çok şeyler öğrenmeye devam ettiklerini de dile getirdi.