2 yılda 5,5 milyon hastaya hizmet

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'dekamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve 2 yıl önce açılışı gerçekleştirilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugüne kadar 700 bini yatarak tedavi gören olmak üzere 5,5 milyon kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı yapılan bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmette iki yılı geride bıraktı. Kentte 374 bin metrekare kapalı alanda, 280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu ve 10 yataklı yanık ünitesi gibi çok sayıdaki alanda hizmetin verildiği hastanede, hasta sayısı da günden güne arttı. Hastanede, 2 yıllık sürede 700 bini yatarak tedavi gören hasta olmak üzere 5,5 milyon kişiye hizmet verildi. İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, şehir hastanelerinin Türki-ye'de sağlıkta dönüşümde önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Şehir hastanelerinde sağlıkla ilgili her türlü ihtiyacın karşılanabildiğini aktaran Bahçacı, "Şehir hastanelerimiz geniş hizmet alanları, modern cihazlarla ve güçlendirilmiş kadrolarıyla insana hizmetin en iyi şekilde sunulduğu merkezlerdir" dedi.