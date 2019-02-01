Adana’da 100 kadın liderlik yapacak

Güney Adana bölgesinde, Sağlık Eğitim Sosyal İletişim Merkezi (SESİM) Projesi kapsamında yaşam kalitesini arttırma, kadın ve çocuk sağlığı, kadın hakları, aile bilinci, sosyal uyum süreçleri gibi konularda eğitim alan kadınların sertifikaları törenle takdim edildi. Vali Mahmut Demirtaş, "SESİM projesi ile Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınlarımızın kendi kimliklerini, kişiliklerini bulacakları pek çok çalışmaya imza atarak, onların sosyal hayata katılımlarına ön ayak olduk" dedi.

BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Güney Adana bölgesinde yaşayan özellikle yoksul, göçten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kadınların sağlıklı yaşam kalitesini iyileştirmek ve kentsel yaşama katılımını arttırmaya katkı sağlamak amacıyla Adana Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan Sağlık Eğitim Sosyal İletişim Merkezi (SESİM) Projesi'nin kapanış töreni gerçekleştirildi. Proje kapsamında, sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanan 100 kadın, kentteki bir otelde düzenlenen törenle sertifikalarını Vali Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli'den aldı. Vali Demirtaş, "SESİM projesi ile Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınlarımızın kendi kimliklerini, kişiliklerini bulacakları pek çok çalışmaya imza atarak, onların sosyal hayata katılımlarına ön ayak olduk" dedi.

STANDARTLARI YÜKSELECEK

Kadın ve çocuk sağlığı, kadın hakları, aile bilinci, sosyal uyum süreçleri, liderlik, girişimcilik, kooperatifçilik, KOSGEB ve İŞKUR destekleri konusunda kadınların eğitilmesi amaçlanan proje ile 100 kadına, mahallelerinde liderlik yapabilecekleri becerilerin kazandırılması amaçlandı. SESİM Proje Koordinatörü Hayriye Güven, SESİM Projesi ile Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınların hayat standartlarının yükseltilmesini amaçladıklarını belirtti.

DEMİRTAŞ'IN HAYALİYDİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, SESİM projesinin neferleri olan kadınların, sertifikalarını takdim edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kent kültürünün, birlikte olma kültürünün zayıflığı, sosyo-kültürel ve ekonomik dengenin mutlak şekilde bir an önce il genelinde giderilerek, tüm vatandaşların kardeş olması için bu proje Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın bir hayaliydi. Bu hayal bugün gerçek oldu" dedi.