Bu markette para değil dua geçiyor

Gaziantep'teŞahinbey Belediyesi Sosyal Market'inde 7 bin 15 ihtiyaç sahibi aile faydalanırken, vatandaşlar kendilerine verilen kartlarla sosyal markette gönüllerince alış veriş yapabiliyor. Şahinbey Belediyesi bünyesinde bulunan markette, et ve süt ürünleri, kıyafet, ayakkabı, gıda ürünleri, temizlik maddeleri kahvaltılık ürünlerden kuru gıda ürünlerine kadar ailelerin ihtiyaç duyabileceği her şey bulunuyor. 7 bin 15 ihtiyaç sahibi aile tıpkı normal marketlerde yapılan alışverişler gibi Sosyal Marketten de alış verişlerini yapabiliyorlar. Şahinbey Belediyesi 2018 yılında 77 bin 515 vatandaşımıza sosyal market üzerinden destek oldu. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılayabildiklerini belirterek "Sosyal marketimizde toplamda 4 bin 343 aile faydalanıyor. Diğer marketlerde bulunan bütün ürünler sosyal marketimizde de bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımız beyaz eşyadan, gelinlik ve nişan kıyafetlerine kadar her türlü ihtiyaçlarını bu marketten karşılaya biliyor. Bir eve ne lazımsa marketimizde bulunuyor. Ayrıca marketimizde halı, çekyat, çamaşır makinesi buzdolabı gibi ürünleri bir limite tabi tutmaksızın ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz" dedi.