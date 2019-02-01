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Çukurova periler fınale koşuyor

Mersin ekibinin aldığı başarılı sonuçlar Mersin olduğu kadar tüm bölgeyi de heyecalandırıyor

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Çukurova periler fınale koşuyor
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 83-80 yenerek 8'li final turuna yükseldi. Alınan bu galibiyet Mersin'de büyük sevinç yarattı. Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, basketbolcuları ile gurur duyduğunu belirterek, "Çukurova Basketbol olarak çok önemli işlerin altına imza atıyoruz" dedi. Sekizli final turuna çıkmanın büyük bir başarı olduğunu ifade eden teknik adam Yıldızoğlu, "Burada da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ligde ve Avrupa'da çok yüksek bir tempoda koşturuyoruz. Başarı için mücadele ediyoruz. Aldığımız bu galibiyeti Mersin'e armağan etmek istedik" şeklinde konuştu.
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Çukurova periler fınale koşuyor
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