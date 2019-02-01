Çukurova periler fınale koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

adınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 83-80 yenerek 8'li final turuna yükseldi. Alınan bu galibiyet Mersin'de büyük sevinç yarattı. Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, basketbolcuları ile gurur duyduğunu belirterek,dedi. Sekizli final turuna çıkmanın büyük bir başarı olduğunu ifade eden teknik adam Yıldızoğlu,şeklinde konuştu.