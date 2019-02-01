Doç. Dr. Suiçmez’in yeni kitabı çıktı

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Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Suiçmez, "Şîa Hadis Tarihi ve Hz. Muhammed'in Söz ile Fiillerinin Şiî İmamlara Nispeti" başlıklı kitabı çıktı. Daha önceki bir çalışmasında Ehl-i sünnet ulemasının ref problemine yaklaşımını inceleyen Doç. Dr.Yusuf Suiçmez, bu çalışmasında ise aynı konuyu Şîa mezhebinin önemli kollarından biri olan isneaşariye'nin kaynaklarını dikkate alarak inceledi. Doç. Dr. Suiçmez, toplumların geçmiş tarih ve kültürlerinin inançlar üzerindeki etkisini dikkate aldındığında, İran coğrafyasının tarihi ve kültürel mirası ile Arabistan coğrafyasının tarihi ve kültürel mirası arasındaki etkileşimi de kısmen ortaya koyması açısından kitabın faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.