Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Doç. Dr. Suiçmez’in yeni kitabı çıktı

Doç. Dr. Suiçmez’in yeni kitabı çıktı

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Doç. Dr. Suiçmez’in yeni kitabı çıktı
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Suiçmez, "Şîa Hadis Tarihi ve Hz. Muhammed'in Söz ile Fiillerinin Şiî İmamlara Nispeti" başlıklı kitabı çıktı. Daha önceki bir çalışmasında Ehl-i sünnet ulemasının ref problemine yaklaşımını inceleyen Doç. Dr.Yusuf Suiçmez, bu çalışmasında ise aynı konuyu Şîa mezhebinin önemli kollarından biri olan isneaşariye'nin kaynaklarını dikkate alarak inceledi. Doç. Dr. Suiçmez, toplumların geçmiş tarih ve kültürlerinin inançlar üzerindeki etkisini dikkate aldındığında, İran coğrafyasının tarihi ve kültürel mirası ile Arabistan coğrafyasının tarihi ve kültürel mirası arasındaki etkileşimi de kısmen ortaya koyması açısından kitabın faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doç. Dr. Suiçmez’in yeni kitabı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN