Fuhuştan kazanıp parayı akladılar

Adana polisi, masaj salonlarında müşterilere fuhuş yaptıran kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı iş yeri sahiplerinin yaklaşık 5 milyon liralık mal varlığına mahkeme kararıyla tedbir koydurdu. Zanlıların, fuhuştan kazandığı parayı şüphelilerden S.T. adlı kadının çantacı dükkânında hayali fatura keserek akladıkları tespit edildi. 1 milyon 800 bin lirası nakit 1'i rezidans 4 ev 1 araba ve 1 dükkâna koyulan tedbir, mahkeme sonucuna kadar devam edecek. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'Fuhşa teşvik, fuhşu kolaylaştırma, fuhuş için aracılık ve yer temin etme' suçlarından yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 16 Ocak günü şafak vakti 55 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen şok baskında aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

ÇANTACIDA PARA AKLADILAR

Masaj salonları faaliyetten men edilerek 90 gün boyunca kapatıldı. Zanlılardan 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 20'si kadın 38 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemede 38 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkeme kararına savcılık itiraz ederken polis, şüpheliler arasındaki sauna sahibi E.Y., M.A., Y.Y., İ.U., S.T., N.C., Z.A.A. ve İ.Ç.'nin fuhuştan kazandığı parayı S.T.'nin çantacı dükkanından hayali fatura keserek akladığını tespit etti.





KAZAKİSTANLI KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Ahlak polisi, mahkeme kararıyla 8 kişinin mal varlığına Türk Ceza Kanunu 282. Maddesi 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'dan el koydu. 1 milyon 800 bin lirası nakit toplam 4 milyon 800 bin liralık mal varlığının içerisinde 1 lüks araba, 1 iş yeri, 800 bin lira değerinde bir rezidans daire ile 3 evin olduğu öğrenildi. Öte yandan sauna salonun da fuhuş yaptığı ileri sürülen Kazakistanlı Aktorta Shotbayeva (24) sınır dışı edildi.