Hatay’ı Cimbom heyecanı sardı

Passolig için kuyruğa giren taraftarlar, yarı finale çıkacaklarına inanıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'la eşleşen Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da büyük bir heyecan yaşanıyor. Düşük bütçeli kadrosuna rağmen ligde ve kupada gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken bordo-beyazlı ekip Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in ardından, lig ikincisi Galatasaray'ı yenerek yarı finale çıkmak istiyor. Galatasaray'ın Antakya'ya geleceği günü iple çeken taraftarlar ise, "Hatayspor bu sezon bize hayatımızın futbol heyecanını yaşatıyor" dedi.

HATAY ÇOK İSTEKLİ

Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale yükselen ve Galatasaray'ı konuk edecek olan Hatay'da PASSOLİG satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Yönetim bugüne kadar 7 bin 500 PASSOLİG satışı yaptıklarını ancak Antakya Atatürk Stadı'nın kapasitesinin 5 bin olduğunu açıkladı. Teknik direktör İlhan Palut, "Başakşehir maçından önce söylediğim gibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı, şehrimize bir heyecan yaşatmak için önemsiyoruz. Hatay şehri yıllardır büyük bir takımı ağırlama noktasında çok istekli. Başakşehir'den sonra Galatasaray ile oynayacak olmamız bu noktada camiamız adına mutluluk verici" dedi.

YARI FİNALE ÇIKACAĞIZ

KUBILAY Sönmez de "Son 16'da Süper Lig'in lideri Başakşehir'i iyi futbol oynayarak eledik. Başakşehir'i eleyebiliyorsak Galatasaray'ı da eleyebileceğimizi düşünüyorum" dedi. "Kupada kimse bizden böyle büyük bir başarı beklemiyordu" diyen golcü futbolcu Selim Ilgaz da, "Başarının sırrı inanç ve takım ruhu. Galatasaray'ı da eleyip yarı finale çıkacağız" ifadelerini kullandı. Yusuf Abdioğlu ise sahada isimlerin değil inananların kazandığının altını çizdi. Yusuf, "Hayalci değiliz ama başarmak için de önce hayal etmek gerekir. Hatay halkı da bizim gibi kupada büyük bir takım bekliyordu. Buda oldu" şeklinde konuştu. Caner Hüseyin Bağ da, amaçlarının kupada Galatasaray'ı da eleyip adlarını altın harflerle kulüp tarihine yazdırmak olduğunu kaydetti.

HASRET BİTİYOR

Tarihinde ilk defa kupada çeyrek final gören bordo-beyazlı takımın taraftarlarını heyecan bastı. Bu maçın sonucunun ne olursa olsun sonuçta Hatay'ın kazanacağını belirten taraftarlar, "Yıllardır çektiğimiz büyük takım özlemi bu sene bitiyor. Galatasaray gibi bir markayı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Çok heyecanlıyız. Çarşımızı pazarımızı bordobeyaz renklerle donatacağız" dedi.