Hırsızlar tutuklandı

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Niğde'debir dinlenme tesisinde park halindeki aracı kaçırarak, bagajındaki yaklaşık 1,5 milyon lirayı çalma olayın ile ilgili adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı. Niğde'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinden ikinci bir anahtar kullanarak kaçırılan otomobilin bagajındaki yaklaşık 1,5 milyon lira çalınmıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyette ilk ifadesinin ardından 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.