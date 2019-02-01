Melih Abi: Kadirli otogarının çok acil bakıma ihtiyacı var

Kadirli otogarı can çekişiyor. Bakım yok, güvenlik zafiyeti var, kimse ilgilenmiyor. Bu durumdan herkes rahatsız. Otogar esnafı sıkıntılı, otogarı kullanan vatandaş sıkıntılı. Güvenlik zafiyeti var, ama görevlileri de var. En azından yetersiz kalıyorsa sayısı artırılabilir. Sokaklarda yaşayan hayvanlar işyerlerini mesken tutmuş. Çok berbat şekilde kirletiyorlar. İşyeri kapıları bile bakımsız. Kilitlenmediği konusunda duyumlar aldım. Kadirli otogarının acil bakıma ve düzene ihtiyacı var. Benden söylemesi.

TARSUS'TA OTOPARK SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞMALI

Tarsus nüfusu 400 binleri buluyor. Nüfus 400 bin, araç sayısı 120 bin. Yaklaşan yerel seçimler var. Bu dönem içerisinde adayların otopark sorunu ile ilgili projeleri var mı? Yani belediye başkan adayları seçildiklerinde Tarsus'ta otopark sorununu nasıl çözecek? Tarsus'ta otopark sorunu ilk sorun olarak gözüküyor. Adaylara önerimiz var. Şimdiden projelerinizi hazırlayın, seçildiğinizde hazır dursun.