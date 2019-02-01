Metruk bina tehlike saçıyor

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda bulunan, daha önce birçok intihar vakasının da yaşandığı metruk binadan vatandaşlar şikayetçi. İflas ettiği iddia edilen müteahhidin yaklaşık 30 senedir terk ettiği 11 katlı bina uyuşturucu bağımlılarının, fuhuş yapanların yanı sıra intihar edenlerin de uğrak yeri haline geldi. İçine girdiğimiz binanın hemen her odasında kanlı enjektöründen, kollara bağlanan lastiğe kadar uyuşturucu malzemelerini görmek mümkün.

"EVLERİMİZE KORKUYLA GİDİYORUZ"

Bu durumdan rahatsız olan çevredeki vatandaşlarda binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Yanında park da bulunan binada mahalle sakinleri, çocuklarının ve kendilerinin can güvenliği konusunda endişeli olduklarını söyledi. Emekli Yusuf Öngel "Bizler burada çocuklarımızla parka gelemiyoruz. Uyuşturucu kullananlardan fuhuş yapana kadar herkes bu binayı kullanıyor. Belediyeye v e valiliğe bir kaç kez şikayet dilekçesi verdik ama bir sonuç alamadık. Yer bulamayan herkes bu binaya geliyor. Evlerimize korkuyla gidip geliyoruz" dedi.

"HERKES TEDİRGİN"

Terk edilmiş binanın hemen yanında bulunan parkta görev yapan Hasan Uysal da, "Burası ailelerin çocuklarıyla birlikte geldikleri bir park. Hemen yanı başındaki bu binaya uyuşturucu kullanan, alkol alan, yani aile ve sosyal hayatı olmayan insanlar geliyor. Burada yaşayanlar tedirginler. Sadece bu bina değil parkın yanında bulunan bina da aynı sıkıntılar yaşanmaktadır. Ya bu binalar yıkılsın ya da yetkililer buraya güvenlik görevlisi ya da bir bekçi koysun" diye konuştu.