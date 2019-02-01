Niğde’de kartpostallık görüntüler

BUGÜN NELER OLDU

Niğdekent merkezinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Niğde, Karaman, Konya, Adana, Mersin, Muş ve Erzurum'da yoğun kar yağışı beklendiği bildirmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de de kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiğini duyurdu. Yazılı açıklamaya göre, Niğde çevrelerinde başlayacak olan kar yağışının kuvvetli önemli ölçüde hissedilecek. Yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler Niğdelilerin dikkatini çekti.