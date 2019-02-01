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’de kartpostallık görüntüler

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Niğde’de kartpostallık görüntüler
Niğde kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Niğde, Karaman, Konya, Adana, Mersin, Muş ve Erzurum'da yoğun kar yağışı beklendiği bildirmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de de kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiğini duyurdu. Yazılı açıklamaya göre, Niğde çevrelerinde başlayacak olan kar yağışının kuvvetli önemli ölçüde hissedilecek. Yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler Niğdelilerin dikkatini çekti.
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Niğde’de kartpostallık görüntüler
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