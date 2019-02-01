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Öğrencilerden ’ne yoğun ilgi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019
Öğrencilerden Mutfak Müzesi’ne yoğun ilgi
Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Kahramanmaraş turizmine kazandırdığı Mutfak Müzesi, yarıyıl tatilini tarihi ve kültürel değerleri inceleyerek değerlendiren öğrencilerin yoğun ilgisiyle buluştu. Kentin mutfak kültürüne dair her türlü objeyi içerisinde barındıran Mutfak Müzesi, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan onlarca öğrenciye kapılarını açtı. Yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, Mutfak Müzesi'nde tarihi bir yolculuğa çıktı. Velilerin de katıldığı bu anlamlı ziyarette öğrenciler yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraş kültürünü ve tarihini Mutfak Müzesi'nde adeta yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, ilk fırsatta tekrar ziyaret etmek istediklerini aktardı. Velilerde gezisi sonrasında harcanan emeğe hayran kaldıklarını söyledi. Belediye Başkanı Necati Okay'da bu ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Öğrencilerden Mutfak Müzesi’ne yoğun ilgi
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