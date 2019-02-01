Sarımiye Camisi ibadete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dünyanın aydınlatılan ilk caddesinde bulunan tarihi Sarımiye Camisi, onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen camide Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen onarım çalışması, yaklaşık 2 ayda tamamlandı. Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, caminin, en son 300 yıl önce onarım gördüğünü söyledi. Genel Müdürlüğün, tarihi dokusuna zarar vermeden caminin onarımını gerçekleştirdiğini anlatan Yıldıran, "Caminin tuvaletlerinde, kullanım alanlarında, minaresinde, minare korkuluklarında, çatısında, pencerelerinde ve yıpranan bazı yerlerinde onarım çalışması yaptık. Halıları değiştirdik. Çevre düzenlemesini de yaparak camiyi tekrar ibadete açtık" dedi. Caminin Antakya'da turistler tarafından sıkça ziyaret edilen yerlerden olduğunu belirten Yıldıran,"Tarihi camimiz, bir tarafında Katolik kilisesinin, hemen karşısında Musevi havrasının bulunmasıyla, Hatay'ın birlikte yaşama kültürünün en güzel sergilendiği mekanlardan biridir. Vakfın hayratı olan caminin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve korumamızı devam ettiriyoruz" dedi