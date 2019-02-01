Şiir ve edebiyatın şehri tiyatroyu sevdi

BUGÜN NELER OLDU

Türkedebiyatına damga vuran birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş'ta devlet tiyatrosu oyunları kapalı gişe sahneleniyor. Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Aşık Mahsuni Şerif gibi Türk edebiyatına damga vuran birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş, kültürel birikimini tiyatroya da yansıtıyor. Kentte 2010'da kurulan Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salonda oturacak yer zor bulunuyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü salonuna sahip devlet tiyatrosunda vatandaşlar, her ay ortalama 3-4 farklı oyunu izlemek için günler hatta haftalar öncesinden biletlerini alıyor. Her yaş grubundan vatandaşın geldiği tiyatro salonu oyunlarını kapalı gişe sahneliyor. Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu Müdürü Orhan Başpınar, "Şiirin ve edebiyatın başkenti" unvanıyla anılan Kahramanmaraş'ın tiyatroyu çok sevdiğini söyledi.