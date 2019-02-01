Yakın Doğu’da akıllı üretim çağı

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Akademikbilgiyi reel sektörün deneyimiyle zenginleştirecek önemli bir adım atan Yakın Doğu Üniversitesi'nde, Kıbrıs'ta üniversite 4.0 atılımları kapsamında "Bölgesel Kalkınma ve İnovasyon Yol Haritaları" konulu bir konferans düzenlendi. 101 no'lu salonda gerçekleştirilen konferansa, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören konuşmacı olarak katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği konferansta, bölgesel kalkınma ve inovasyon teması ile dijital dönüşüm ve bilgi toplumunun gelmiş olduğu son sanayi devrimi olan Sanayi 4.0'ın sosyal ve eğitsel süreçlere etkisi ele alınarak Üniversite 4.0'a geçiş için döngüsel bir kavramsal harita değerlendirilmesi yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son yıllarda oluşan kaliteli yüksek öğrenim atağının inovasyon ve toplumsal temaları ele alma biçimiyle yeni nesilde nasıl kucaklayabileceğine işaret eden Prof. Dr. Murat Özgören, Avrupa birliği (AB) Araştırma altyapıları ve stratejileri, AB Yüksek Eğitimi temsilcisi olarak, AB ve Kıbrıs'ın olası açılımlarını açıkladı.