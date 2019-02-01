Yavru kaplanlara galibiyet sözü

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü'ndaile karşılaşacak olan Adanaspor, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.'nde sahaya çıkan turuncu-beyazlı takımın futbolcuları büyük bir sürprizle karşılaştı.Öğrencilerden Tuğsan Soydan ve Emir Bahçıvan takım kaptanı Onur Akbay ile sohbet ederek Afyon karşısında üç puan istedi. Minik kaplanların bu isteği üzerine karşısında takım arkadaşlar adına söz veren kaptan Onur,dedi. Ardından teknik direktör Coşkun Demirbakan ile bir araya gelen minikler antrenmanı izledi.