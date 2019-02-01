Yavru kaplanlara galibiyet sözü

S
por Toto 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü Zafer Stadyumu
'nda Afjet Afyonspor
ile karşılaşacak olan Adanaspor, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri
'nde sahaya çıkan turuncu-beyazlı takımın futbolcuları büyük bir sürprizle karşılaştı. Altyapı okullarında futbol oynayan öğrenciler karne hediyesi olarak antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.
Öğrencilerden Tuğsan Soydan ve Emir Bahçıvan takım kaptanı Onur Akbay ile sohbet ederek Afyon karşısında üç puan istedi. Minik kaplanların bu isteği üzerine karşısında takım arkadaşlar adına söz veren kaptan Onur, "Üç puanı alıp döneceğiz"
dedi. Ardından teknik direktör Coşkun Demirbakan ile bir araya gelen minikler antrenmanı izledi.