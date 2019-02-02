7 aydır komadaki kızının uyanmasını bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Osmaniye'ninKadirli ilçesinde 7 ay önce otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sultan Kurt, hâlâ komadan çıkamadı. Annesi 7 aydır kızının elbiselerine sarılarak onun uyanmasını bekliyor. 19 Haziran günü Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzeri Yeni Belediye binası önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Sultan Kurt'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız önce ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine buradan da Osmaniye'de özel bir hastaneye sevk edildi. 38 gün Osmaniye'de hastanede kalan Sultan Kurt'un durumu ağırlaşınca Gaziantep'e başka bir özel hastaneye sevki yapıldı. Aradan geçen 7 ay içerisinde sağlık durumunda bir değişme olmayan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Komadan çıkamayan ve hayata gözlerini açamayan Sultan Kurt'un annesi Hayriye Kurt ise onun elbiselerine sarılarak kızının uyanmasını için dua ediyor. Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde yaşayan genç kızın ailesi kızlarından gelecek müjdeli bir haberi bekliyor.