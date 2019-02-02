Anamur ve Bozyazı afet çemberinden çıkamıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sonbir aydır, meydana gelen fırtına, hortum ve aşırı yağışların oluşturduğu sellerden kurtulamayan Anamur ve Bozyazı ilçeleri son iki gündür fırtına ve aşırı yağışlarla boğuşuyor. Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bulunan muz seralarının hemen hemen tümü kullanılmaz hale gelirken çilek tarlaları da yerle bir oldu. Her iki ilçede de bulunan muz ve çilek üreticilerinin zararı 3 milyon liraya ulaştı, kullanılamaz hale gelen iş yerleri ile sahilde bulunan turistik işletmelerde yaraların sarılacağı belirtiliyor. Tespit heyeti tüm üreticilerinin yaralarının sarılması doğrultusunda raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara gönderiyor.