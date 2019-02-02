Aracının kapısında dans eden sürücüye 5 ay hapis

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Adana'dahareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken görüntülenen sürücü, trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmaktan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Caddede, hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam Sönmez. 31 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan İslam Sönmez'e tehlikeli şerit değiştirmekten bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamak"tan 108 lira para cezası uygulandı. Sürücüye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten de ehliyetine el konuldu. Mahkeme, sanık İslam Sönmez'i trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezası, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirildi. Hakim, daha önce işlediği bir suçtan da 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan sanığa, verdiği hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmedi.