Baba-oğul aynı sahnede

BUGÜN NELER OLDU

Orhan Asena'nın yazdığı Bülent Uz'un yönettiği ve Dost Oyuncular'ın sahneye koyduğu "Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin"adlı oyunda Baba Hasan Butuk Şeyh Bedreddin'i, 19 yaşındaki oğul Emrah Can Butuk da Şeyh Bedreddin'i astıran Hünkar Mehmet Çelebi'yi oynadı. Şeyh Bedreddin rolünü oynayan 52 yaşında Diş Hekimi Hasan Butuk, oğlu ile aynı sahnede olmanın mükemmel bir duygu olduğunu belirterek, "Oğlum Emrah çok başarılı oynamıştır. Rol gereği bana karşı ses tonunu yükseltmesinden bile geriliyor. Tiyatroya çocuk oyunlarıyla başladı. Oğlum 19 yaşında, önü açık. Daha yapacak çok şeyi var" diye konuştu. Tiyatroya Beşocak Ortaokulu'nda Muzaffer Hocanın önerisiyle Ercan Kont'la çalışmalar yaparak başladığını kaydeden Hasan Butuk, "Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde iken komedi oyunu yazıp oynadım. 10 yıl önce Dost Oyuncular'a katıldım. Toplamda 7 oyunda rol aldım. Ancak ilk kez hem Pir Sultan Abdal hem de Şeyh Bedreddin'i canlandıran ilk kişi olma mutluluğunu yaşadım" dedi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emrah Can Butuk da, babasıyla aynı ekipte olmasının kendisini rahatlattığını belirterek, "Tiyatroya anaokulundan beri ilgim var, kendim yöneldim. Babamı tiyatro konusunda benden çok daha tecrübeli ve başarılı buluyorum" dedi