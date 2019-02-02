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Baston bıçak polisi de şaşırttı

’da yunus ekiplerinin uygulama yaptıkları araçlarda bulduğu baston ve kartvizit şeklindeki bıçaklar şok etti

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
Baston bıçak polisi de şaşırttı
Adana polisi tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde James Bond filmlerinde rastlanan ilginç silahlar bulundu. İki ayrı araçta yapılan aramada ele geçirilen baston şeklindeki kılıç ile kartvizit şeklindeki bıçak polisi de şaşırttı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri, çeşitli noktalarda uygulama yaptı. Araçların didik aranıp, sürücülerinin de GBT kaydının yoklandığı uygulamada çok sayıda tabanca ve kesici alete el konulurken ele geçirilen 2 suç aleti, görenleri şaşkına çevirdi. Bir araçta 3 parçaya ayrılan, kılıç ve sopa olarak kullanılabilen bir baston ile yarasa adı verilen çift taraflı bıçak ve cüzdanda taşınabilen kartvizit şeklinde bıçak ele geçirildi.
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Baston bıçak polisi de şaşırttı
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